1500 Euro für Projekt in Nigeria

Die Inhaber des Tettnanger Ingenieurbüros Marschall & Klingenstein, Hubert Marschall und Alexander Klingenstein, spenden 1500 Euro an den gemeinnützigen Verein „Idera“. Nimota Ashimi, die junge Gründerin der Hilfsorganisation, arbeitet seit drei Jahren im Tettnanger Ingenieurbüro, heißt es in einem Schreiben des Büros.

Die gebürtige Nigerianerin kam vor zehn Jahren nach Deutschland. Gleich nach ihrem Studium zur Bauingenieurin in Konstanz begann sie ihre Berufslaufbahn bei Marschall & Klingenstein. Die Idee, eine Hilfsorganisation für bedürftige Frauen und Kinder in ihrer Heimat zu gründen, hatte sie bereits Ende 2017. Nun ist „Idera“ in Nigeria als Hilfsorganisation anerkannt und in Deutschland als gemeinnütziger Verein eingetragen. Das Ziel ist, die familiäre Einheit in armen Vierteln im Süden Nigerias zu stärken, indem der Verein Frauen hilft, finanzielle Stabilität und Sicherheit zu erlangen. Kindern aus armen Familien soll die Schulbildung ermöglicht werden.

Ashimi wird in den Weihnachtsferien nach Nigeria reisen und zwei Gemeinden in einer Weihnachtsaktion unterstützen. Arme Familien erhalten Lebensmittel, Kindern wird das Schulgeld für ein Jahr bezahlt, Frauen und Mädchen bekommen Hygieneartikel und in Waisenhäusern werden Geschenke verteilt. Der Plan für das kommende Jahr sieht vor, zusammen mit zwei Geburtshäusern zu arbeiten, um bedürftige Frauen bei der Schwangerschaft und Geburt zu unterstützen.