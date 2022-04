15 Wanderungen in 2021 – für 2022 sind 40 Events geplant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wanderführer – so berichtet Wanderwart Uwe Schipfel - mussten sich noch nie so flexibel wie derzeit an ständig geänderte Umstände und Vorschriften anpassen. „Das wird wohl auch unsere Zukunft sein“ ist seine Meinung.

14 Halbtags- und 1 Tageswanderung mit 336 Teilnehmern bei einer Wegstrecke von 128 km konnten durchgeführt werden. Höhepunkt des Jahres war die Wanderung mit Busbegleitung bei Bad Urach. Jahresausklang war die „Weißwurstwanderung“ an Silvester.

Im laufenden Jahr konnten bisher fast alle Wanderungen planmäßig durchgeführt werden. Vorgesehen sind 40 Events. Neben den reizvollen Nachmittagswanderungen versprechen die Tageswanderungen „um den Großen Alpsee“, „an der Oberen Donau“, „durch die Hausbachklamm“ und den „Eistobel“ bei Grönenbach erlebnisreich zu werden.

Die Rechnungsprüfer, vertreten durch Hermann Peter, bescheinigen dem Rechner Alois Röck, dass alle Konten ordnungsgemäß geführt und „das Geld alles vorhanden“ ist. Per Handzeichen werden der Rechner und der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

In seiner Ansprache weist Franz Rimmele darauf hin, dass er als Gauvorsitzender 9 Ortsgruppen zu betreuen hat (wobei er weiterhin Vorsitzender der OG Altshausen ist) und noch keinen Stellvertreter gefunden hat. Der Anteil des Gesamtvereins an den Mitgliedsbeiträgen (33 von 41 Euro) wird für Aktivitäten und Ausgaben wie Wanderheime, Naturpflege, Wanderwege, den Internetauftritt und die Programme für Jugend und Familie benötigt. Wie lange der SAV noch für die Kommunen die Wanderwege pflegen und erhalten kann, ist infolge der Altersstruktur in den Ortsgruppen sehr zweifelhaft. Die Ortsgruppe Tettnang ist seiner Meinung nach noch ordentlich aufgestellt und in allen wichtigen Positionen gut besetzt. Auch die Kameradschaft und der Zusammenhalt nötigen ihm Respekt ab. Er wünscht der OG Tettnang, dass das noch lange so bleibt. „Alles Gute für die Zukunft!“

Im inoffiziellen Teil zeigt Alois Röck wieder beeindruckende Bilder aus dem Jahr 2021. Kommentar Franz Rimmele: „So etwas findet man heutzutage nur noch ganz selten.“