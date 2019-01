Hinter dem Vereinsheim am Sportplatz ist am Freitag die Bühne aufgebaut gewesen. Viele Narren, Neugierige und Angehörige aus den Nachbarzünften versammelten sich zum Spektakel der Narrentaufe von Sumpfbiberhexe und Walderer. Zunftmeister Dominik Bundy betonte bei der Begrüßung: „Lieber kalt und gefroren als nass und versumpft!“

Dann ließen es die Musiker der Lumpenkapelle Fötzlesbrass krachen und sorgten für Stimmung vor der Taufbühne. Mit stimmungsvoller Musik wurde schließlich die Entstehungssage von Walderer und Hexe auf der Bühne inszeniert und dargestellt. 15 Anwärter begaben sich schließlich auf die Bühne und bekamen zunächst einen „Trunk“ verabreicht, der schon einige Reaktionen hervorrief, die nicht auf Genuss schließen ließen. Dann stellte sich die Anwärterschar auf – und von hinten näherte sich die Urhexe, um in einer Rohmaske übelriechenden Schleim über die Köpfe der Neulinge zu kippen, zu drücken oder zu gießen. Alle Täuflinge, vier davon Walderer, wurden bedacht, manche mehrfach.

Gardemädchen trotzdem Kälte

„Schwer zu sagen, was schlimmer war,“ bekannte eine frisch getaufte Sumpfbiberhexe auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung, und ein Neu-Walderer gab zu: „Gut, dass nur wenig in die Augen ging – und in den Mund möchte man das nicht bekommen.“ Die befragten zuständigen Zunfträte verwiesen auf ein „Geheimnis“, die Hexe, die für Initiationsgetränk und den Schleim zuständig war versicherte schließlich: „Alles nicht gesundheitsschädlich und aus der Natur.“ Die einzigen Zutaten, die man verraten könne, seien reichlich Knoblauch beim Hexentrunk und viel Bärlauch beim Schleim. Letzterer zeigte sich resistent gegen die Wischversuche der Bürgermooser Narren.

Die schleimige Bühne konnte jedoch die Gardemädchen aus Langenargen nicht davon abhalten, graziös und mutig aufzutanzen. Dass die Tanzgirls nicht zu erschrecken sind, zeigte sich schon, als sie nicht wie viele Narren in vollem und warmem Häs daherkamen, sondern auch während der Taufzeremonie miniberockt ausharrten. Täuflinge, Tänzerinnen und Publikum konnten sich anschließend in Festzelt, Barzelt oder Vereinsheim aufwärmen, wo die Narrentaufe ausgiebig gefeiert wurde.

Für Unterhaltung sorgten unter anderem die Fanfarenzüge Montfort Tettnang und König Wilhelm Langenargen sowie der Seehasenfanfarenzug aus Friedrichshafen. Krachen ließen es auch die Lumpenkapellen Grünkraut und Eriskirch. Die Narren nutzen die Gelegenheit und feierten in der eigens aufgestellten Schnapsbar, in Partyzelt und Vereinsheim bis in die Morgenstunden. Zunftmeister Dominik Bundy wies noch auf die Jubiläums-Dorffasnet am 1. März hin. „Den Termin sollte man sich merken, denn zum 25-Jährigen wollen wir am ‚Bromigen Freitag’ in ganz Bürgermoos ausgiebig feiern.“