14 Krankenpflegehilfskräfte beenden Ausbildung am MCB

Nicht nur wegen des nahenden Gewitters hat Spannung in der Luft des Kursraums in der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben (GA) in Weingarten gelegen. Knapp 20 Männer und Frauen warteten gespannt auf die Prüfungs- und somit Abschlussergebnisse ihrer einjährigen Ausbildung zum Krankenpflegehelfer, schreibt der Medizin Campus Bodensee (MCB) in einer Pressemitteilung.

Fast alle absolvierten die duale Ausbildung im Medizin Campus Bodensee und 14 von ihnen schafften ihre Prüfung auf Anhieb, heißt es weiter: Rama Alhindi, Sarah Burkhardt, Tamara Crazzolara, Reda Darwesh, Thiemo Hörburger, Admir Imsirovic, Stelina Kashta, Muhammad Khanipur, Julia Lorenc, Mukhtar Nazari, Kai Noack, Sule Sarigül, Leon Topp und Larissa Witt sind jetzt Krankenpflegehelfer und damit eine „unverzichtbare Größe im Gesundheitswesen“, wird Akademieleiterin Christine Brock-Gerhard zitiert, die damit ihre Anerkennung ausdrückte, heißt es in der Pressemitteilung des MCB.

Dass dieser Jahrgang allen in der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben in Erinnerung bleiben werde, liege nicht allein daran, dass dies der „Corona-Jahrgang“ sei, sagte Brock-Gerhard, sondern auch an einem kleinen und so wichtigen Extra: von der berufsbezogene Sprachförderung für Menschen mit Migrationshintergrund (ESF-Programm) profitierten die Auszubildenden und davon sollen auch die Patienten und Kollegen profitieren. „Ich ziehe meinen Hut, Sie haben diese Herausforderungen sehr gut gemeistert“, lobte Christine Brock-Gerhard.

„Sie haben den größten und längsten Kontakt zu den Patienten, die Sie unterstützen“, wandte sich auch Schulleiter Andreas Thiel an die Absolventen, unter den acht junge Männer waren. Thiel verriet, was sie allesamt auszeichne: Sie seien fürsorglich und hilfsbereit, sozial kompetent und verfügen nun auch über einiges an Fachwissen. Eine junge Frau toppte das Top-Ergebnis des gesamten Kurses: Tamara Crazzolara war nicht nur eine von zwei Jahrgangsbesten, sondern schloss die drei Prüfungsteile allesamt mit der Note 1 ab, schreibt der MCB.