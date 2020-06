14-Jähriger hat 1,8 Promille Alkohol im Blut

Mit rund 1,8 Promille musste ein 14-Jähriger laut Polizeibericht am Donnerstagabend gegen 20 Uhr vom verständigten Rettungsdienst zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Begleiter verständigte die Polizei, die den jungen Mann sitzend auf einer Parkbank in der Pestalozzistraße antraf. Da er nicht mehr in der Lage war selbstständig zu gehen und mehrfach ohnmächtig wurde, musste ein Rettungsdienst verständigt werden. Der Jugendliche wurde im Krankenhaus einen Erziehungsberechtigten übergeben.