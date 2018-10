14 Betriebsjubilare in der Volksbank

In feierlichem Rahmen hat die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang 14 Jubilare für ihre jahrzehntelange Treue geehrt. Vorgenommen wurde die Ehrung von allen vier Vorstandsmitgliedern, teilt die Bank in einem Schreiben mit.

Die vier Vorstandsmitglieder würdigten die zu Ehrenden, das hohe Engagement und die herausragende Verbundenheit der Jubilare zur Bank. „Ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen sind für unser Unternehmen sehr wertvoll“, so Vorstandsvorsitzender Jürgen Strohmaier. In der heutigen Zeit sei die lange Betriebszugehörigkeit keine Selbstverständlichkeit.

Auf stolze 40 Jahre Volksbank konnten dieses Jahr gleich drei Mitarbeiter der Bank zurückblicken: Doris Bachmann, Ilona Maier und Dieter Ronge. Doris Bachmann war, ausgenommen von einer kurzen Dauer im Kundenservice in Brochenzell, in den internen Abteilungen der Bank eingesetzt. Ihre Tätigkeit lag in den Bereichen Zahlungsverkehr, Wertpapiersachbearbeitung und Datenkontrolle. Seit vielen Jahren arbeitet sie nunmehr in der Marktunterstützung. Ilona Maier absolvierte bereits ihre Ausbildung zur Bankkauffrau in der Volksbank Tettnang. Schon früh übernahm sie die große Verantwortung der Hauptkasse und ist seitdem aus den Service- und Kassenräumen der Hauptstelle in Tettnang nicht mehr weg zu denken. Dieter Ronge widmete sein ganzes Arbeitsleben dem Service am Kunden. Als Niederlassungsleiter leitete er viele Jahre die Filiale Brochenzell und war in der Kundenberatung dort und in der Filiale in Meckenbeuren tätig.

Bereits seit 25 Jahren arbeiten Monika Kittler, Peter Martin, Gerlinde Mhango, Michael Reuter und Beatrix Schröder bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang. Ihr Zehnjähriges feiern in diesem Jahr Ulrike Adelsbach, Sandra Günthör, Verena Matt, Daniel Schneiderhan, Patrick Serr und Vanessa Viellieber.