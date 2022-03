1350 Euro für „Save the Children“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sehr stolz sind die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b des Montfort-Gymnasiums über ihren Spendenerfolg zugunsten der Hilfsorganisation „Save the Children“. Sie hatten die Idee, Friedenskerzen und Armbänder zu basteln, sowie Muffins und Kuchen zu backen und diese dann auf dem Markt am Dienstag, 22. März anzubieten. In drei Schichten wurden am Vormittag, mit Hilfe ihrer Klassenlehrerin Frau Wald, aufgebaut, dekoriert, verkauft und abgebaut. Dank der großzügigen Spenden der Tettnanger Bürger konnte die Klasse 1350 Euro überweisen, welche mit Unterstützung der Outdoor-Firma Vaude verdoppelt wird.