1300 Euro für den Kindergarten aus dem „Adventseck“

Fünf kreative Bastlerinnen haben eine große wunderschöne Vielfalt an Adventsdekoration angefertigt. Ab dem ersten Advent konnten die Kunden des Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler die Kunstwerke im „Adventseck für den guten Zweck“ kaufen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anja Bohner, Ulrike Bohner, Beate Brugger, Monika Emser und Virginie Wortmann-Lacouronne haben im November viele Tage lang zu Hause jeweils alleine gebastelt: Adventskränze, Holzhäuser, Papierdrahtfiguren und Engel, Adventskalender im Glas und Teelicht-Betonschalen sowie Kerzen im Glas sind laut Pressetext in ihren Werkstätten entstanden. Der Elternbeirat des Kindergartens Hiltensweiler steuerte noch leckere, selbstgebackene Plätzchen bei, die ebenfalls im „Adventseck“ zum Kauf angeboten wurden. Am vergangenen Dienstag überreichten Monika Emser und Anja Bohner im Namen der fünf Frauen und des Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler 1300 Euro an Andrea Wölfle, die Leiterin des Kindergartens St. Josef Hiltensweiler.

Die Freude über das tolle Weihnachtsgeschenk war groß. Denn in diesem Jahr gab es keinen finanziellen Spielraum für besondere Anschaffungen, die sonst immer aus dem Erlös des Kuchenverkaufes des Laimnauer Kleiderbasars kamen. Die Kindergartenkinder dürfen nun entscheiden, für welche besondere Anschaffung dieses Geld verwendet wird. Das „Adventseck“ im Dorfladen gibt es bestimmt auch im nächsten Jahr wieder.