13 Ensembles beglücken die Zuschauer beim Sommerfest der Tettnanger Musikschule

Während vor der Bühne die jüngsten Musiker auf ihren Auftritt warten, begrüßt die Bläserklasse für Erwachsene mit „Welcome to the World“ das Publikum beim Sommerfest der städtischen Musikschule. Knapp ein Jahr ist es her, dass die Erwachsenen angefangen haben ihr Instrument zu lernen. So ist der Unterschied zum jüngsten Orchester der Musikschule Tettnang, der Bläserwerkstatt, ein großer. Dennoch, die Besucher danken es allen 13 Ensembles, die an diesem Nachmittag auf der Bühne stehen, mit großzügigem Beifall. Text/Foto: chi