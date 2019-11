12. Weihnachtsbaum-Aktion in Tettnang

Von Deutsche Presse-Agentur

Heftige Unwetter haben in Südfrankreich zwei Menschen das Leben gekostet und Hunderte in Italien von der Außenwelt abgeschnitten. Bei Savona in Ligurien stürzte ein Autobahnviadukt auf einer Länge von etwa 30 Metern ein. Beide Regionen sind jedes Jahr ein beliebtes Reiseziel auch von vielen Menschen aus der Region.

Ursache könnte ein Erdrutsch sein, schrieb die Region Ligurien auf Twitter. Tote oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.