12-Jährige Tettnangerin springt bei RTL um die Wette

„Big Bounce 2“ läuft am Freitag, 25. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL. Nachdem die erste Staffel von „Big Bounce“ durchschnittlich rund 3,15 Millionen Zuschauer hatte, legt RTL nun mit der zweiten Staffel Trampolin-Show nach. Moderiert und kommentiert wird die Show von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss. Aus über 6000 Bewerbern wurden die besten 384 Kandidaten zwischen neun und 56 Jahren ausgewählt. Dem Sieger winken 100 000 Euro Preisgeld. In sechs Qualifikationsshows treten je 64 Kandidaten an. (sz)