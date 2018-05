116 Jahre im Dienst: Drei Damen sagen Ade

Maria Heimpel, Carmen Schorrer und Petra Zirkel haben’s „geschafft“. Und sie haben geschafft: Nämlich zusammen 116 Jahre in der Klinik Tettnang und (fast) immer auf der Station 1, also in der Inneren Medizin. Jetzt wurden die drei erfahrenen Krankenschwestern in den Ruhestand verabschiedet

Mit den Dreien damit „116 Jahre Frauenpower parallel“, wie Ingrid Jörg, Leiterin der Klinik Tettnang, sagte. Alle drei hätten die Station 1 geprägt, hätten mit Herzblut gearbeitet und seien ein Fels in der Brandung gewesen, fasste Jörg zusammen, bevor sie auf die Vita der drei jungen Ruheständlerinnen einging. Maria Heimpel, die Dienstälteste unter den drei Frauen, hat 1973 ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Tettnang begonnen und ist ihrem Krankenhaus bis zur Rente treu geblieben. Carmen Schorrer machte ihre Ausbildung in Lindau und kam 1976 nach Tettnang. Für ihr „einzigartiges Temperament“ sei sie im ganzen Haus bekannt und hinterlasse nun eine große Lücke. Wie Maria Heimpel sei Carmen Schorrer „mit Leib und Seele eine innerer Schwester“ gewesen. Petra Zirkel lernte ab 1979 in Tettnang Krankenschwester, orientierte sich dann beruflich um und kam 1990 zurück in die Klinik Tettnang, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Sie sei unglaublich flexibel und innovativ gewesen, ausgleichend und zielorientiert – was sie sowohl als „Springerin“ im ganzen Haus unter Beweis gestellt habe und als Mitglied beziehungsweise Vorsitzende des Betriebsrates.