Schaden von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Lindauer Straße entstanden. Eine 27-jährige Golf-Fahrerin wollte von einer Bushaltestelle in den fließenden Verkehr stadteinwärts einfahren, übersah dabei aber eine 64-jährige Volvo-Fahrerin und streifte den Wagen. Der nicht mehr fahrtüchtige Golf musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.