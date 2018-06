1000-Euro-Geldsegen von wenglor kommt Kindertagesstätte zugute

Die wenglor sensoric GmbH hat der Kindertagesstätte „Haus Regenbogen“ in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergeben. Im Rahmen eines Messegewinnspiels auf der SPS IPC Drives 2013 in Nürnberg wurde ein Gewinner ermittelt, der diesen Betrag einer gemeinnützigen Organisation zugute kommen ließ – und in diesem Fall der pfälzischen Kindertagesstätte Anfang April neues Spielgerät ermöglichte, teilt wenglor mit.

„Ich habe telefonisch von unserem Losglück erfahren“, freute sich Stephan Rittmann, Diplom-Ingenieur der Firma Komatec, bei der Spendenübergabe im Haus Regenbogen. „wenglor-Vertriebsingenieur Adolf Haffner überbrachte mir diese tolle Nachricht. Wir haben uns dann gleich überlegt, wie wir uns mit dieser großen Summe Geld engagieren wollen.“

Der pfälzische Maschinenbauer Komatec hat seinen Hauptsitz in der beschaulichen Gemeinde Enkenbach-Alsenborn im Landkreis Kaiserslautern. Für Familienvater Rittmann und Geschäftsführer-Gattin Annette Meckel war schnell klar, dass das Geld in der Region bleiben soll, am besten im selben Ort. „Aus der Kindergartenzeit der eigenen Kinder weiß ich noch gut, dass es in Kindergärten nie genug Geld gab und so haben wir uns für eine solche Einrichtung entschieden“, erzählt Meckel. „Das Haus Regenbogen hat uns da gleich positiv angesprochen.“

Die Kindertagesstätte „Haus Regenbogen“ liegt nur wenige hundert Meter neben dem Firmengebäude in dem knapp 7000 Einwohner zählenden Ort. Die über 100 Jahre alte KiTa betreibt derzeit vier Gruppen mit Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren. Insgesamt 16 Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass die voll belegte Einrichtung dem großen Kinderzuwachs in der Region standhält. Außerdem soll die Kapazität von vier auf sechs Gruppen erweitert werden. Zwar wurde die KiTa 2005 renoviert, doch große Teile der Außenanlagen sind bis heute sanierungsbedürftig. „Wir freuen uns riesig über diesen unverhofften Geldsegen, damit hatten wir nicht gerechnet“, strahlte Kindergartenleiterin Andrea Siegel. „Damit können wir Spielgeräte für unseren Spielplatz angeschaffen.“

Bevor der Spendenscheck übergeben wurde, sangen alle Kinder ein gemeinsames Willkommenslied für alle Anwesenden, um so ihrer Vorfreude auf die baldigen Anschaffungen Ausdruck zu verleihen.