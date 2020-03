1000 Euro für Kinder-Krebshilfe

Der lokal ansässige Raumausstatter Trilago unterstützt die Urmel-Kinderkrebshilfe mit einer Spende von 1000 Euro. „Damit unterstützen wir einen lokalen Verein, dessen Tätigkeit uns sehr am Herzen liegt“, so die Geschäftsführer Arno Binder, Frank Bartnitzke, Tobias Stamml, die Juliane Striedacher von der Urmel Kinderkrebshilfe vor einiger Zeit den Scheck über 1000 Euro überreicht haben. Seit dem Jahr 2005 unterstützt der Verein Urmel-Kinder-Krebshilfe an Krebs erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien, die mit einer solchen Erkrankung einhergehenden seelischen und sozialen Belastungen zu bewältigen.