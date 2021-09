Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut 20 Mitglieder des Fördervereins des Elektronikmuseums Tettnang e. V. trafen sich am Montagabend, 30. August 2021 im Saal des Hotel Bären zur Jahreshauptversammlung - mit Hygienekonzept nach aktueller Coronaverordnung.

Der Vorstand ist glücklich, dass die Veranstaltung nun stattfinden konnte - immerhin musste sie im vergangenen Jahr aufgrund jeweils unklarer Voraussetzungen zunächst verschoben und schließlich abgesagt werden. Vorsitzender Rainer Specker trug den Geschäftsbericht des Jahres 2020 vor. Coronabedingt konnten kaum Veranstaltungen stattfinden. Besonders schmerzte, dass Kinder- und Jugendveranstaltungen betroffen waren.

Während der Lockdowns wurde der Museumstreff in einen virtuellen Raum verlegt, von wo aus um die acht Mitglieder unter anderem die Ausstellung für 2021 zum Themenschwerpunkt „100 Jahre Rundfunk“ im unteren Saal planten. Die Beschreibung dieser Ausstellung erfolgte ebenfalls online und kann nun von Besuchern mittels QR-Codes bei den Exponaten abgerufen werden. Ein kurzer Blick aufs laufende Jahr zeigt, dass es langsam wieder weiter geht.

Das Elektronikmuseum war im August bei der Landesgartenschau in Überlingen, bei einer Veranstaltung des Auto- und Traktormuseums Uhldingen-Mühlhofen und beim Ferienprogramm der Stadt Tettnang mit Lötaktionen für Kinder und Jugendliche präsent. Weitere Aktionen sind am Tag des offenen Denkmals am 12. September und bei der Langen Nacht der Museen des ORF am 2. Oktober geplant.

Nach dem Bericht des Schatzmeisters und der Entlastung des Vorstands erfolgten Wahlen. Erster, zweiter und dritter Vorsitzender Rainer Specker, Richard Kurz und Werner Hoch wurden im Amt bestätigt. Schatzmeister ist Ewald Dietrich, der bereits im Vorfeld satzungsgemäß das Amt des krankheitsbedingt ausgeschiedenen und inzwischen verstorbenen Günther Stefanac übernahm.

Schriftführer ist nun Erich Schoepe, Beisitzer sind Karl-Werner Knoke, Karl Ludewig und Beate Specker. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig gewählt. Der Vorstand bedankt sich posthum beim ehemaligen Schatzmeister Günther Stefanac und, ebenfalls posthum, beim Gründungs- und langjährigem Vorstandsmitglied Alfred Heß sowie beim nun verabschiedeten Schriftführer Peter Wensing, der seit der Gründungsversammlung 2002 dieses Amt verantwortungsvoll begleitete.