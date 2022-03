Glückspilz bei Tettnang gewinnt 100.000 Euro im Lotto

Freude in einer Gemeinde nahe Tettnang: Dort landet jetzt eine Finanzspritze in Höhe von 100 000 Euro auf dem Konto. Bei der Mittwochsziehung vom 16. März bewies ein Lottospieler ein glückliches Händchen und holte in der Zusatzlotterie Super 6 einen Gewinn von 100 000 Euro. Das teilt Lotto Baden-Württemberg mit.

Schlüssel war demnach die passende sechsstellige Gewinnzahl 066155. Der Mann aus dem Bodenseekreis versuchte sein Glück im Klassiker Lotto 6aus49. Für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro nahm er an der Super 6 teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer liegt bei eins zu einer Million. Wer hinter dem Gewinner steckt, sei Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, heißt es in der Mitteilung.

Geld wird in den nächsten Tagen überwiesen

Der Mann gab seinen Spielschein online auf www.lotto-bw.de ab. Die 100 000 Euro werden ihm in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Der Volltreffer war der siebte Super 6-Hauptgewinn des Jahres im Südwesten. Den letzten Großgewinn im Bodenseekreis hatte es im Dezember 2021 gegeben. Seinerzeit freute sich ein Tipper aus Überlingen über 100 000 Euro aus der Glücksspirale.