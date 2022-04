10. Literarischer Förderpreis steht im Fokus von Signatur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der jüngst stattgefundenen Hauptversammlung der literarischen Vereinigung Signatur (mit doppeltem Geschäftsjahr 2020/21) haben, neben diversen Berichten, Wahlen den Abend bestimmt.

„Eines unserer großen Themen ist die Vergabe unseres 10. Literarischen Förderpreises für Literatur“, blickt Vorsitzende Angelika Banzhaf auf 2022 voraus; bereits Anfang Februar hatte sich die Jury für das Thema „und plötzlich war alles anders“ entschieden. Jurymitglied Hajo Fickus: „Es hat jetzt im Hinblick auf die aktuelle Situation natürlich eine noch stärke Bedeutung.“

Fickus ließ zudem das Signatur-Jahr 2020 Revue passieren, in welchem ebenfalls ein Förderpreis ausgeschrieben worden war. Wegen Corona musste die Vergabe dann aber auf Oktober 2021 verschoben werden, was dazu führte, dass erstmalig nur die Jury (anstatt wie sonst das anwesende Publikum) über die Rangfolge der Plätze zu entscheiden hatte.

Von regen Aktivitäten trotz pandemiebedingter Ausfälle wusste auch die Autorenrunde „Texte am Abend“ zu berichten. „Immerhin konnten wir in 2020 sechs Textabende stattfinden lassen, und in 2021 – via Zoom – sogar überproportional viele, nämlich 13“, freute sich Wolfgang Mach, der gemeinsam mit Helga Müller und Margrit Wolff diese Autorenabende leitet. „Eigentlich hätten wir 2021 unser zehnjähriges Bestehen feiern dürfen“, so Helga Müller. Da dies nicht möglich gewesen sei, wolle man das Jubiläum heuer nachholen.

Bedauernden Rückblick auf ausgefallene Veranstaltungen gab‘s zudem von Beiratsmitglied Lorenz Göser – und dies in ansprechend literarischer Form.

Über die Finanzen wacht seit Jahren Kassierin Anita Wilhelm. „Wir haben einen kleinen Überschuss erwirtschaftet“, wusste sie erfreulicherweise zu berichten und informierte gleichzeitig über wichtige Kontenbewegungen.

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands ging‘s zum Tagesordnungspunkt Wahlen. Für weitere Amtsperioden wurden wiedergewählt: Angelika Banzhaf (1. Vorsitzende), Ingrid Koch (2. Vorsitzende), Hajo Fickus, Monika Schüler, Monika Moser und Judith Tinnacher (Jury) sowie Lorenz Göser und Roswitha Stumpp (Kassenprüfer).

Abschließend bedankte sich Angelika Banzhaf bei allen Aktiven für die konstruktive Mit- und Zusammenarbeit. „Ihr seid ein großartiges Team, auf das ich mich – auch und besonders in Zeiten der Einschränkungen – stets verlassen kann. Darauf bin ich stolz!“