Überholmanöver endet auf dem Dach

Glück im Unglück haben die drei Insassen eines Fiat Punto nach einem missglückten Überholmanöver am Sonntagabend auf der L 333 bei Büchel gehabt. Sie konnten mit leichteren Verletzungen selbst aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto aussteigen, wie die Polizei berichtet.

Gegen 21.30 Uhr überholte der Fiatfahrer auf dem Weg in Richtung Tettnang in Höhe von Büchel ein anderes Auto. Der junge Mann war jedoch zu schnell. Als der 19-Jährige noch vor einer Verkehrsinsel wieder nach rechts einscherte, kam er von der Fahrbahn ab. Nach einer kurzen Strecke auf dem Grünstreifen lenkte er sein Auto wieder auf die Straße zurück. Dabei verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle und rutschte nach links von der Landstraße. Links der Fahrbahn überfuhr er einen Zaun, bevor er eine kleine Böschung hinunterfuhr, an deren Ende sich der Fiat überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Alle drei Insassen wurden leicht verletzt, konnten sich aber selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Um ihre Blessuren kümmerte sich der Rettungsdienst, der die Verletzten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus brachte. An dem Fiat Punto entstand Totalschaden. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.