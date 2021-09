Ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Pandemie-Opfer

Über 30 Frauen und Männer sind in Tettnang an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Umstände machten das Abschiednehmen und die Trauer schwierig. Betroffen waren Angehörige, Freunde und Bekannte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, in den Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Bestatter und die Kirchengemeinden. Das katholische Pfarramt lädt deshalb zu einem ökumenischen Corona-Gedenkgottesdienst am Sonntag, 19. September, 17 Uhr auf den Platz vor dem Rathaus ein. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Chor Allegro und einer Band der Diakonie Pfingstweid mitgestaltet. Bei extrem schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der St. Gallus-Kirche statt.