Ökolandwirt Johannes Bentele aus Wellmutsweiler bei Tettnang sitzt nun im Landesvorstand von Demeter

Den Termin fürs Pressegespräch quetscht Johannes Bentele an diesem Tag mal eben so dazwischen. Der Demeter-Landwirt aus Wellmutsweiler ist auch im Spätwinter gut beschäftigt, seit vier Wochen sogar noch ein bisschen mehr: Er sitzt als einer von sechs Vertretern der 544 Mitgliedsbetriebe nun im deutlich verjüngten Vorstand des Demeter-Landesverbandes und vertritt dort vor allem auch die Sonderkulturbetriebe, die in den strategischen Gremien des Ökoanbauverbandes bisher unterrepräsentiert waren.

Johannes Bentele betreibt den Obst- und Hopfenbaubetrieb zusammen mit seinen Eltern. Bald setht die Übergabe an. Benteles bauen auf 16 Hektar Hopfen und auf 16,5 Hektar Obst an. Die Erträge vermarktet der Betrieb überwiegend selbst, das grüne Gold geht in den klassischen Hopfenhandel, aber auch in den Tee- und Arzneimittelhandel. Einer der großen Abnehmer der Wellmutsweiler Äpfel ist der Lebensmittelhändler Feneberg. Vater Peter Bentele hat bereits 1984 auf Demeteranbau umgestellt. Jetzt kommt er rasch im Büro vorbei und ist „riesig stolz“ auf den Sohn, der im Demeter-Landesvorstand Verantwortung übernimmt. Gremienarbeit findet er wie auch Sohn Johannes einfach wichtig. „Das liegt bei uns in der Familie, wir sind es gewöhnt, uns zu engagieren. Man muss an alle denken, nicht nur an sich“, sagt der 40 Jahre alte Johannes Bentele, der pro Jahr mit etwa zehn Tagen Abwesenheit vom Hof rechnet, um an Terminen wie Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen in Stuttgart teilzunehmen. Und da sind Telefonate oder E-Mail-Verkehr nicht mitgerechnet. „Wenn ich es zeitlich mal gar nicht hinbekomme, müssen die halt ohne mich auskommen. Aber ich zähle auf meine guten Mitarbeiter“, sagt er.

Der Landesverband, übrigens der zweitgrößte ökologische Anbauverband in Baden-Württemberg, feiert 2020 das 60-jährige Bestehen. Da werden einige Aufgaben auf den neuen Vorstand Bentele zukommen. Darüber hinaus seien die Fragestellungen vielfältig, so der Landwirt. „Wir arbeiten weiter daran, Verbraucher zu sensibilisieren, und wir sind als Praktiker gegenüber der Politik diejenigen, die die Grundsätze von Demeter noch bekannter machen“, erklärt er. Für Demeter sei besonders wichtig, den Weg gemeinsam mit den Verbrauchern und der Politik zu gehen und mit einem positiven Auftreten zum Beispiel auch Berufskollegen gegenüber weiterzuführen, wofür Demeter steht: Gesunde und lebendige Böden, wesensgemäße Tierhaltung, dynamische Betriebskreisläufe, menschenzentriertes Wirtschaften. Derzeit beträgt laut Johannes Bentele der Anteil an Bioland- und Demeterbetrieben im Obstbau am Bodensee rund 16 Prozent. Als sein Vater 1984 umstellte, waren es gerade mal 0,3 Prozent.

Die politischen Rahmenbedingungen für weitere Betriebsumstellungen müssten noch besser werden: Versuchsanstalten müssten so ausgestattet werden, dass auch Versuche für den ökologischen Anbau möglich sind. Die Landesregierung müsse den Bereich der Außer-Haus-Verpflegung stärken, eine wichtige Rolle würden auch Umstellungsprämien spielen. Die Wahl in den Vorstand jedenfalls hat Johannes Bentele in dem bestätigt, was er tut. „Und wir waren ja schon immer ein Pionierbetrieb: Jemand muss es machen“, sagt er.