Ärgerliche Heimniederlage

Nach dem Spiel gegen den Bezirksliga-Absteiger TV Weingarten am Wochenende überwiegt bei der HSG Langenargen-Tettnang die Enttäuschung über die 31:32-Niederlage. In der Tettnanger Carl-Gührer-Halle ging es am Samstagabend über die gesamte Spielzeit äußerst knapp zu. Mehr als zwei Tore konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Nach einem 17:16 zur Halbzeit aus HSG-Sicht hatten am Ende die Gäste die Nase leicht vorne.

Musste es so kommen? Natürlich nicht. „Da sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinandergetroffen“, sagt HSG-Trainer Clemens Balle. Gegen Spielende habe es an ein, zwei Stellen gefehlt. Ein Aspekt: vergebene Torchancen. Ein anderer: dass die A-Jugendspieler vom Nachmittag schon ein Spiel in den Knochen hatten.

Weingarten trumpfte mit einem robusten Kreisläufer und flotten Außenspielern auf. Insgesamt hat der Bezirksliga-Absteiger einen eher erfahrenen Kader, der auf die jungen Wilden der HSG traf. Nach einem spielerisch sehr starken Beginn von beiden Seiten kippte das Spiel irgendwann eher ins Kämpferische. Besonders in dieser zweiten Phase nutzte Langenargen-Tettnang seine Torchancen teilweise nicht. Die Gäste nahmen den Kampf gerne an, und am Ende „war es fast ein bisschen Zufall, wer dieses Spiel gewinnt“, so Balle.

Die HSG tröstet sich, trotz der Niederlage, mit dem Umstand, dass die Spieler durchweg eine kämpferische Leistung gezeigt haben – und dass die MTG Wangen II etwas unerwartet beim TSV Lindau verloren hat. Die HSG bleibt damit Tabellendritter und ist punktgleich mit Wangen II sowie Vöhringen II. „Nichtsdestotrotz fehlen uns die Punkte natürlich. Das tut schon weh“, sagt Clemens Balle.