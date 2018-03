CDU Tannau besichtigt das Forsthaus

Der Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen hat am Dienstag in der Jahreshauptversammlung des Otsverbandes Tannau die Rolle der CDU im Koalitionsvertrag mit der SPD gelobt. Vor der Versammlung hat Roland Teufel vom Forstrevier Bodenseekreis die Mitglieder durch das Forsthaus in Tannau geführt.

Der Bau des Forsthauses ist nach wie vor umstritten, vor allem der Kostenanstieg auf 611 000 Euro sorgte für Diskussionen. In einer Führung vor der Mitgliederversammlung der CDU Tannau erklärte Roland Teufel, was das Haus zu bieten hat. Die Wildkammer beispielsweise entspräche der EU-Norm und verfügt auch über einen Kran, an dem besonders schwere Wildschweine aufgehängt werden können. Große Anerkennung der CDU-Mitglieder gab es auch für die Holzschindeln an der Außenwand. Insgesamt sei das Forsthaus praktisch und zugleich ein Zeichen für die Zukunft, war die abschließende Meinung der Mitglieder. Die Konsequenzen des Baus werden derzeit noch von Minister Peter Hauk geprüft.

Während der Versammlung wurden zehn Mitglieder für ihre 25-jährige Treue zur Partei geehrt: Thomas Bentele, Albert Igel, Stefan Locher und Hubert König sowie in Abwesenheit Sven Empen, Helmut Sprengen, Georg Dittus, Josef Manninger, Ludwig Mohn und Axel Dittus. Sie bekamen von Mayer-Lay eine Urkunde, eine Flasche Wein und eine bronzene Ehrennadel überreicht. Anschließend informierte Riebsamen über den Koalitionsvertrag mit der SPD. Besonders die Themen Flüchtlingspolitik und Gesundheit betonte er, dort seien vor allem Inhalte der CDU umgesetzt. „Nur das Dranbleiben an Themen führt langfristig zu Erfolgen“, sagte er. Weitere Themen wolle man außerdem auch auf dem CDU- Kreisparteitag am Samstag, 10. März, in Laimnau diskutieren.