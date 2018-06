Noch Plätze frei im Neulingslehrgang

Letzte Chance für Kurzentschlossene: Am Freitag beginnt um 19 Uhr im Nellenburg-Gymnasium Stockach der Neulingslehrgang 2013 für Fußball-Schiedsrichter im Bezirk Bodensee. Gut 30 Interessenten haben sich bislang zur Anmeldung durchgerungen, doch sehen die Verantwortlichen der SR-Vereinigung Bodensee durchaus noch einen weiteren großen Bedarf. Immerhin gleicht die Zahl der Anmeldungen noch nicht einmal die Zahl der Abgänge des laufenden Spieljahres aus. „Nicht wir brauchen die neuen Schiedsrichter“, so Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing, „sondern die Vereine brauchen sie, um einen geordneten Spielbetrieb durchzuführen.“ Demzufolge sollten die Vereine nochmals alle Möglichkeiten prüfen, geeignete Lehrgangsteilnehmer zu gewinnen. Insgesamt sechs Lehrgangstage umfasst das Programm, dreimal am Freitagabend, dreimal am Samstag ab 9.30 Uhr. Den Abschluss bilden am Samstag, 26. Januar, die schriftliche und die mündliche Prüfung. Schriftliche Anmeldungen sind an Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing, Auf Löbern 21 in 78234 Engen-Welschingen, Tel. 07733/1780, Fax 07733/977710, harryehing@t-online.de, zu richten, der auch für Anfragen zur Verfügung steht. (kha)