Weingut stellt Sofa junger Designerin aus

Im Stettener Weingut Aufricht stellt die junge Designerin Carolin Zeyher aus Kluftern ihr erstes Sofa „Natú“ vom 3. bis 10. Dezember aus. Das Sofa ist schlicht und filigran, inspiriert von der kargen und klaren Bergwelt Boliviens und Argentiniens. Carolin Zeyher ist in einer Großfamilie bei Friedrichshafen aufgewachsen. Nach der Schule hat sie in Markdorf ihre Ausbildung zur Bauzeichnerin beim Architekturbüro Dilpert gemacht. Seit 2005 lebt die 33-Jährige in Berlin und hat dort ihr Studium zur Produktdesignerin absolviert. Seit 2012 arbeitet sie als freie Designerin. Das Weingut Aufricht bietet immer wieder jungen Künstlern eine Plattform für ihre Werke.

Infos zur Designerin gibt es im Internet:

www.caze.eu (cis)