Wein und Dinnele, das passt

Seit 28 Jahre richten die Stettener Feuerwehrkameraden das größte Fest im Ort aus. Auch in diesem Jahr kredenzten sie zum Weinfest wieder ihre traditionellen Zwiebeldinnele nach Geheimrezept - passend zum Meersburger Wein.

50 fleißige Helfer der Feuerwehr und der Alterskameraden sowie Familienangehörige und Freunde waren zwei Tage unermüdlich im Einsatz und sorgten am Prosecco-Stand, am Weinausschank oder am Grill für das leibliche Wohl der Gäste. Stolz zeigte sich der stellvertretende Feuerwehrkommandant Dagobert Hess angesichts der tatkräftigen Unterstützung durch die Feuerwehrjugend, die nicht nur beim Aufbauen und Aufräumen half, sondern auch Waffeln backte und Kaffee ausschenkte.

Besonders viel Arbeit machen alljährlich die traditionsreichen Dinnele. Still im Hintergrund rührte Kommandant Hermann Kumm die von drei fleißigen Alterskameradengattinnen geschnittenen Zwiebel um. Stolze 30 Kilo hatten die emsigen Hände allein am Freitag geschnitten, um dem herzhaften Hefegebäck den typischen Geschmack zu verleihen. Den besonderen Effekt erzielten die Köche im Verborgenen mit einer Mixtur aus Sahne, Gewürzen und Knoblauch. So belegt, konnten sie die Feuerwehrkollegen am Holzofen ins Feuer schieben, bis sie genau richtig knusprig sind. Die zahlreichen Besucher des familiären Festes dankten es ihnen, denn die Spezialität wird gern verspeist - zumal sie so gut zum Wein passt.

Für unterhaltsame Musik war beim Weinfest ebenfalls gesorgt, zum Beispiel mit dem badischen Muntermacher Martin Frank, zu dessen Liedern am Samstagabend fleißig geschunkelt wurde. Gestern Abend sorgte dann das Duo Popcorn für Stimmung auf dem Stettener Weinfest.

(mw)