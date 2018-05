Unbekannter betatscht 61-Jährige in Stetten

Bei einer Veranstaltung in Stetten ist es am Donnerstag, 22 Uhr, zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei schreibt, hat ein 29-Jähriger einer 61-jährigen Frau an das Gesäß gegriffen, weshalb die Frau ihn zu Seite stieß.

Der Abgewiesene revanchierte sich prompt mit einer Ohrfeige. Außerdem verpasste der 26-Jährige einem anderen 26-jährigen Mann, der der Frau zur Hilfe eilte, einen Faustschlag gegen das Kinn.

Platzverweis für alle

Die Polizei sprach gegen alle drei Beteiligten, die erheblich alkoholisiert waren, einen Platzverweis aus und leitete ein Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Täter ein.