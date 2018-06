Stettener Schüler starten am Montag ins neue Jahr

a.k.M. (sz) - Nach sechs Wochen Ferien beginnt am Montag, 9. September, für die Stettener Schüler der Unterricht. Für die Klassen zwei bis vier der Grundschule, die Klasse sechs der Gemeinschaftsschule, die Klassen acht und neun der Hauptschule und für die Klassen sieben bis zehn der Realschule beginnt der Unterricht um 8.25 Uhr und endet um 11.50 Uhr. Die Schulbusse fahren zur zweiten Stunde nach Stetten. Von Storzingen fährt der Schulbus um 8.01 Uhr, von Schwenningen um 8.09 Uhr, von Frohnstetten von 8.10 Uhr, von Nusplingen um 8.12 Uhr und von Glashütte um 8.15 Uhr. Die Rückfahrten erfolgen ab 11.50 Uhr.

Die Erstklässler werden am Samstag, 14. September, eingeschult. Um 9Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche statt, anschließend werden in einer kleinen Feier in der Alemannenhalle die Schulanfänger willkommen geheißen.

Die Fünftklässler der Gemeinschaftsschule werden am Dienstag, 10. September, um 8.20 Uhr in der Aula des Schulzentrums eingeschult.