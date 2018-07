Stettener planen ihren Familienspielplatz

a.k.M (sgr) - Um einen großen zentralen Spielplatz zu planen, hat die Gemeinde Stetten die Bevölkerung zu einem Workshop eingeladen. Interessierte aller Altersgruppen beteiligten sich aktiv mit Ideen und Wünschen.

Nach zwei Tagen intensiver Zusammenarbeit hat sich der Wunsch nach einem ganzjährig nutzbaren Familienspielplatz herauskristallisiert. Wie schon länger angedacht, soll in der Albstraße auf der ehemaligen Festwiese ein Spielplatz angelegt werden. Nun hat Bürgermeister Gregor Hipp den Startschuss für die Realisierung gegeben. Die etwa 20 Stettener Bürger im Alter von neun bis 57 Jahren engagierten sich mit Herzblut und arbeiteten unter der Leitung von Diplomingenieurin Ulrike Lehmann einen Traumspielplatz aus, der möglichst viele Interessen unter einen Hut bringen soll.

Im ersten Teil des Workshops konnten sich die Teilnehmer in einem Kurzreferat über Spielplatzplanungen im Allgemeinen informieren und Vorentwurfsskizzen des Planungsbüros einsehen. Dem folgte eine Besichtigung des Geländes. In drei Gruppen eingeteilt fassten die Teilnehmer am zweiten Tag ihre Vorstellungen von einem idealen Spielplatz zusammen und stellten diese detailliert den anderen Arbeitsgruppen vor.

Bei allen Gruppen stellte sich der Wunsch nach einem Familienspielplatz heraus, der möglichst ganzjährig benutzt werden kann und der Möglichkeiten zu saisonalen Aktionen bietet. Die Jugend legte Wert auf Bewegungsoptionen aller Art wie Klettern, Springen, Seil-, Skater-, BMX- und im Winter eine Eisbahn, Basket- und Beachvolleyball, aber auch Höhlen, eine Burg oder, wie von der neunjährigen Pauline vorgeschlagen, ein „Strohpark, in dem man mit Stroh spielen und bauen kann“. Eine Wasser- und Matschstraße stellten sich Mütter mit kleinen Kindern vor, ebenso ein Spielbereich für Kinder ab einem Jahr.

Auch für Senioren soll Platz sein. Für sie wurden Ecken mit Schach oder Boccia vorgeschlagen. Viele Sitzgelegenheiten sollen ermöglichen, den Kindern beim Spielen zuzusehen. Zu den Vorschlägen gehörte aber auch, eine gewisse Weitläufigkeit zu gewährleisten sowie das Gelände landschaftstypisch mit Hügeln und Senken auszustatten. (sgr)