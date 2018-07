Primion-Gründer Heinz Roth macht Chefsessel frei

a.k.M. (am) - Ende des Monats hat Heinz Roth seinen letzten Arbeitstag als Vorstandsvorsitzender der Stettener Primion Technology AG. Für Außenstehende kommt der Schritt durchaus überraschend, doch wie Roth mitteilt, hat er sein Ausscheiden schon von langer Hand geplant: „Es entsprach schon immer meiner privaten Lebensplanung, mit Ablauf meines 55. Lebensjahrs aus dem aktiven Berufsleben an der vordersten Front auszuscheiden“, sagt der Gründer des Unternehmens, das Systeme für Zutrittskontrollen, Zeiterfassung und Sicherheitstechnik anbietet. Diesen Plan setzt Roth, Jahrgang 1955, nach der überstandenen Wirtschaftskrise nun mit leichter Verspätung um. Er habe, sagt er, Primion in der Krisenphase nicht im Stich lassen wollen. Im vergangenen Jahr musste auch am Standort Stetten Kurzarbeit eingeführt werden.

Für die nach Unternehmensangaben rund 100 Stettener Mitarbeiter des Unternehmens ergeben sich aus dem bevorstehenden Rückzug Roths keine unmittelbaren Konsequenzen. „Es wird keine Strukturveränderungen geben“, sagt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Keine konkrete Antwort gibt es derzeit dagegen auf die Frage nach einem Nachfolger. „Da steht im Moment noch nichts fest“, heißt es bei Primion. Zunächst übernähmen aber Heinz Roths Vorstandskollegen Joachim Pelz und Thomas Bredehorn die Führung. „Außerdem“, sagt die Unternehmenssprecherin, „ist Heinz Roth ja auch zukünftig nicht ganz weit weg.“

Für eine nicht näher definierte Übergangszeit wird der Unternehmensgründer Primion als Berater und Mitglied des Aufsichtsrats weiter zur Verfügung stehen. In dem Gremium wird bei der diesjährigen Hauptversammlung ein Platz frei, da der bisherige Aufsichtsratschef Johann Löhn gestern ankündigte, sein Amt gleichfalls niederlegen zu wollen. Die Überlegung, dass Heinz Roth unter diesen Umständen nach der Hauptversammlung sogar an die Spitze des Primion-Aufsichtsrats wechseln könnte, bezeichnet die Unternehmenssprecherin als Spekulation. Ein Termin für die Hauptversammlung ist nach Unternehmensangaben noch nicht abschließend festgelegt. (am)