Naturfreundehaus ist zu einer Begegnungsstätte geworden

a.k.M. - Mit zahlreichen Gästen haben die Naturfreunde das 90-jährige Bestehen ihres Naturfreundehauses auf den zu Stetten a.k.M gehörenden Steighöfen gefeiert.

Bürgermeister Gregor Hipp hob die Sonderstellung der Naturfreunde hervor: „Sie sind eine großartige Bürgerinitiative, die sich über fünf Kontinente und 21 Länder hinweg erstreckt. Es ist eine Bewegung, die auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückschauen kann.“ Als zu den Anfängen der Naturfreunde Natur, Mensch und Technik noch in Einklang standen, hätten die Gründer Weitsicht bewiesen.

Neben dem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und der Schaffung und Pflege von Freizeitstätten haben die Naturfreunde bis heute den Mensch in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt. Hipp unterstrich, dass in Zeiten eines „Neoliberalismus mit erschreckenden Folgen, wie das Auseinanderdriften von Arm und Reich, die Diskussionen um Generationengerechtigkeit oder der unverantwortliche Ressourcenverbrauch, die von den Naturfreunden vertretenen Werten wie Verständigung und Frieden, Solidarität und soziale Verantwortung aktuell sind wie nie zuvor“.

Das Naturfreundehaus als Freizeiteinrichtung habe die Ortsgruppe Tuttlingen, der das Haus gehört, seit nunmehr 90 Jahren „hier auf den Steighöfen, in unserer Gemeinde umgesetzt“. Ebenso wie Hipp würdigte auch der Vorsitzende des Landesverbandes, Andreas Linsmeier, das Engagement des Vereins, insbesondere das von Elfriede und Uli Dorn, die das Naturfreundehaus Donautal mit viel Herzblut zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt und zu einem beliebten Wanderziel gemacht hätten. Hipp unterstrich, dass das Haus ein fester Bestandteil des Naturparks Obere Donau und zugleich eine wichtige Einrichtung für Stetten a.k.M. sei. Linsmeier rief dazu auf, neue Bewirtschaftungskonzepte zu erarbeiten, damit das weltweite Netzwerk der Naturfreundehäuser nicht verloren gehe. Brunhilde Schöll vom Vorstandsteam hatte zu Beginn die Gäste begrüßt und die Geschichte des Hauses Revue passieren lassen. Sie freute sich über ein Geschenk von Siegfried Thäle von der Ortsgruppe Leipzig. Weitere Grußworte sprachen der Bezirksvorsitzende Uli Dorn sowie der Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft Tuttlinger Wander- und Umweltverbände“, Albrecht Manz. Die 90-jährige Geschichte des Naturfreundevereins und die Entwicklung des Naturfreundehauses Donautal kann in einer Bilderausstellung im Stettener Rathaus besichtigt werden. Die Ausstellung wird am Freitag, 6. September , um 19 Uhr im Rathausfoyer eröffnet.