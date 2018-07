Krippe nimmt Kleinste auf

a.k.M. (sgr) - Die Bürger haben am Tag der offenen Tür die Gelegenheit genutzt, sich nach vollzogenem Umbau über die Betreuungsmöglichkeiten zu informieren. Dazu gehört neben einer integrativen Gruppe nun auch eine Kinderkrippe für die Kleinsten.

Der Kindergarten wurde so konzipiert, dass Kinder vom Säuglingsalter bis zu sechs Jahren und Kinder mit besonderem Förderbedarf in drei Gruppen betreut werden können. Im Kindergarten wird nach dem „offenen pädagogischen Konzept“ gearbeitet, das heißt, der Übergang von der Krippe zum Regelkindergarten geschieht fließend. Doris Decker führte durch den neuen Bereich der Kinderkrippe, in der künftig bis zu zehn Babys und Kleinkinder betreut werden können. Im Außenbereich wurde eine Spielwiese abgegrenzt, weil die unter Dreijährigen einen besonderen und geschützten Raum im Innen- und Außenbereich brauchen. Auch für die integrative Gruppe waren kleinere Umbaumaßnahmen notwendig: im Bewegungsraum sind Bewegungsmöglichkeiten für therapeutische Anwendungen geschaffen worden. Daneben gibt es einen Therapieraum für die Ergo- und Physiotherapeuten, die logopädische Behandlung und andere sonderpädagogische Maßnahmen. Die integrative Gruppe kann bis zu sechs Kinder mit besonderem Förderbedarf aufnehmen und wird in Kooperation mit der Mariaberger Ausbildungs- und Service GgmbH betreut. Daneben können bis zu zehn Regelkinder zusammen mit den Förderkindern betreut werden. (sgr)