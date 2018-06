Heß ist einziger Kandidat für Bürgermeisterwahl

Der jetzige Bürgermeister von Stetten, Daniel Heß, ist der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde. Bis Montagabend um 18 Uhr hatten Interessierte für das Amt des Bürgermeisters in der kleinen Gemeinde die Möglichkeit, sich zur Kandidatur zu bewerben. Am Sonntag, 6. November, wählen die Stettener ihren Bürgermeister. Mit der neuen Amtsperiode stellt die Gemeinde von Ehrenamt auf Hauptamt um. Schon vor einigen Monaten hatte Heß gebeten aus dem Ehrenamt wieder ein Hauptamt zu machen, so wie es vor seinem Amtseintritt im November 2012 der Fall gewesen ist.