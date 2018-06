Grundschüler helfen bei Apfelernte

Die Erstklässler der Grundschule Stetten haben die Familie Moll bei der Apfelernte tatkräftig unterstützten.

Bei schönstem Wetter, arbeiteten die Schüler immer zu zweit, mit einem Eimer in der Hand, an den Apfelbäumen. Zu Beginn fiel den kleinen Apfelbauern die Entscheidung schwer, welchen Apfel sie nun ernten sollen. Denn jeder wollte natürlich den größten Apfel in seinen Eimer legen. Schnell machten sie sich dann doch an alle Bäume und Äpfel ran, sodass sie am Ende eine große Holzkiste mit fast 500 Kilo Äpfel gefüllt hatten.

Nach der anstrengenden Arbeit gab es ein gutes Vesper und natürlich Apfelschorle zu trinken. Nächstes Jahr wollen die Grundschüler wieder bei der Ernte helfen.