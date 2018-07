Graf Bernadotte will Tour für Kindergartenbus erweitern

a.k.M. (sgr) - Seit Anfang dieses Jahres hat die vom Gemeinderat Stetten im November beschlossene kommunale Kindergartenbuslinie ihren Betrieb aufgenommen. Zum Zweck des Transports von acht Kindern aus dem Teilort Glashütte, vier Kindern aus Storzingen und einem Kind aus Nusplingen hat die Gemeinde auf Beschluss des Rates eigens ein achtsitziges Fahrzeug angeschafft und eine Fahrerin auf Basis geringfügig Beschäftigter beauftragt. Der damalige Ratsbeschluss fußte auf einer Bedarfsermittlung samt Kostenaufstellung von Gemeinderat Graf Alexander Bernadotte.

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend beantragte der beruflich abwesende Bernadotte in einem Brief, die bestehende Buslinie um eine Tour zu erweitern, da nach der auf den 22. Dezember festgesetzten Anmeldefrist für weitere drei Kinder aus Glashütte, darunter seine Tochter, Bedarf bestünde. Diese Erweiterung würde voraussichtlich für ein halbes Jahr benötigt werden. In dem vom Hauptamtsleiter Fritz Halder vorgelesenen Schreiben wirft Bernadotte zudem der Verwaltung vor, nach dem „Windhundverfahren“ vorgegangen zu sein, „wer sich zuerst anmeldet, darf mitfahren“.

Weil die Verwaltung in der Sitzungsvorlage als Beschluss vorschlägt, die Kindergartenbuslinie wie installiert beizubehalten und keine weitere Tour einzurichten, monierte Bernadotte die in seinen Augen immer größer werdende Diskrepanz zwischen Worten und Taten in Bezug auf die kommunale Familienpolitik.

Der Rat diskutierte heftig. Matthias Mogg hielt fest, dass man seinerzeit über die Konzeption, nicht über eventuelle Erweiterungen abgestimmt habe, Adrian Schiefer betonte, dass man im November „definitiv von nur acht Kindern aus Glashütte“ gesprochen haben. „Damals habe ich explizit nachgefragt, ob es nicht mehr werden könnten“, ärgerte sich Schiefer über die nun anders dargestellte Situation.

Nach Halders Berechungen würde die neue Tour pro Monat zusätzlich rund 300 Euro kosten. Auch die jetzige Tour koste schon 620 Euro und liege damit über den Berechnungen Bernadottes, der seinerzeit 560 Euro dafür veranschlagt hatte. Der Rat entschied sich letztendlich, das Thema zu vertagen und neue Fakten zu sammeln. Bürgermeister Gregor Hipp machte deutlich, dass nach seiner Meinung die Entscheidungen über die Kindergartenbuslinie und den Kauf des Fahrzeugs „Schnellschüsse waren“ und gab die Verantwortung an das Gremium zurück: „Dies ist eine Sache des Gemeinderats, Punkt!“ (sgr)