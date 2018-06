Gäste lassen es sich schmecken

Sehr gut besucht sind die drei Veranstaltungen des Musikvereins Stetten beim Frühlingsfest am vergangenen Wochenende gewesen. Vorsitzender Gerold Speidel zeigte sich rundum zufrieden.

Nach dem Auftakt mit der XXL-Party am Freitag ist den Stettern auch mit dem Engagement der Rock-Band „No Speech“ am Samstagabend ein Volltreffer gelungen. Die acht Musiker mit ihrer Sängerin traten zum ersten Mal beim Frühlingsfest Stetten auf. Dabei überzeugten sie gleich mit einem fulminanten Einstieg. „Schon nach wenigen Minuten riss die Band das Publikum in ihren Bann“, erzählte Gerold Speidel, schon bald hätten die Gäste auf den Bänken stehend ausgelassen gefeiert. „Eine gute Musikmischung, bei der für jedes Alter etwas dabei war“, so Speidels Fazit.

Liebhaber guten Essens und zünftiger Blasmusik kamen am Sonntag auf ihre Kosten. Über die Mittagszeit sorgten die Stehbach-Musikanten für gute Unterhaltung. Zu Kaffee und Kuchen unterhielt die „Alt Laupheimer Blasmusik“ unter dem Dirigat von Reinhard Bauer mit traditionellen Melodien die Gäste aufs Beste. Mit den Klängen der gastgebenden Musikkapelle aus Stetten klang das Fest gemütlich aus. (son)