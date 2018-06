Feierabenhock in Stetten

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Kirchenchor Stetten gemeinsam mit dem Musikverein Daisendorf/Stetten am letzten Schultag vor den Ferien den traditionellen „Stettener Feierabendhock“. Heuer findet dieser am Mittwoch, 27. Juli, ab 18.30 Uhr, in Stetten am Rathaus unter der Linde statt. Der Musikverein Daisendorf-Stetten unter der Leitung von Michael Mensinger unterhält die Besucher mit guter Unterhaltungsmusik. Für das leibliche Wohl sorgt das bewährte Team des Kirchenchores Stetten.