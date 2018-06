CVJM Stetten hat einen neuen Vorstand

Es sei sehr erstaunlich, was in einem Jahr so alles zusammen komme, bilanzierte Schriftführer Volker Jarsch am Freitag in der Jahreshauptversammlung des CVJM Stetten. Die im Stettener Rathaus versammelten Mitglieder sahen im Anschluss eine Bildershow, die all die Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins dokumentierte. Dazu zählten Kinder- und Jugendfreizeiten, wöchentliche Gruppenstunden, die Aufführung eines Krippenspiels, Orangen- und Kuchenverkäufe zu Gunsten des Patenkindes in Äthiopien und vieles mehr.

Sehr schön sei vor allem die Teilnahme an den Aktionen des CVJM Baden gewesen, sagte Silvia Engel. Die Jungen und Mädchen fuhren zum Landesjungscharlager nach Altenheim, nahe Karlsruhe, wo sie andere Jugendliche kennenlernten und das Programm des Landesverbandes mitmachten. „Das war eine sehr schöne Erfahrung für die Kinder, zu sehen, dass die CVJM-Arbeit auch woanders praktiziert und gelebt wird“, so Engel.

„Der Verein ist sehr präsent“, lobte Bürgermeister Siegmund Paul. Er habe viel für die Gemeinde getan und tolle Sachen unternommen. „Wir sind froh, dass es Euch gibt und dass Ihr so aktiv seid.“ Dies sei besonders ein großer Verdienst des Vorstandes, wie Paul betonte, der „sehr gut gearbeitet hat“. Folglich wurde der Vorstand von der Versammlung entlastet.

Trotz der guten Arbeit und der ausgelassenen Stimmung verabschiedeten sich die Vorsitzende Marianne Felsche und Schriftführer Volker Jarsch von der Vorstandsarbeit. Es sei an der Zeit, junge Kräfte mit ins Boot zu nehmen, die in die Aufgaben reinwachsen, meinte Felsche, die acht Jahre lang Vorsitzende war. Ihr galt der besondere Dank des Vereins. „Ohne Dich gäbe es den Verein vielleicht gar nicht“, lobte Volker Jarsch und adelte ihre Verdienste für den CVJM. „Uns hätte nichts Besseres passieren können.“

Die Neuwahlen verliefen unkompliziert. Als Vorsitzende hatte sich Silvia Engel aufstellen lassen, für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden Florian Fuss und für den freigewordenen Schriftführerposten Manuela Schmid. Alle drei wurden einstimmig gewählt. Kassenwart Uwe Bischoff sowie die Kassenprüfer Marianne Karsch und Ulrich Hocke wurden wiedergewählt. Isabel Müller-Schönau, Marianne Felsche, „Olli“ Hertweck und Julian Baiker stießen als Beisitzer dazu, um ein wenig Vorstandsluft zu schnuppern.