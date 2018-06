CVJM hat Besuch aus Palästina

Der Christliche Verein Junger Menschen Stetten (CVJM) hat ein aufregendes Wochenende hinter sich. Bei der alljährlichen Orangenaktion nahmen die Mitglieder über 700 Euro für soziales Projekt ein, der Kuchenverkauf beim Stettener Weihnachtsbasar in der Gärtnerei Schupp lief ähnlich erfolgreich. Und dann war da ja noch der Besuch aus Palästina.

Yara Dowani, die 22-jährige Jugendbeauftragte des CVJM in Ostjerusalem, befindet sich auf einer fünfwöchigen Reise durch Deutschland, wo sie in vier christlichen Vereinen Erfahrungen sammeln möchte: Stuttgart, Halle, Berlin – und Stetten. Vergangenen Freitag die Palästinenserin in der 1000-Seelen-Gemeinde an, um fünf Tage lang bei der Arbeit zuzusehen, um für eigene Projekte Inputs zu sammeln. Gut, dass das vergangene Wochenende gleich so voll war.

Am Samstag waren 25 Jungen und Mädchen der Jungschar in Bermatingen unterwegs. Mit Bollerwagen und Körben voll Orangen zogen sie von Haus zu Haus, und verkauften die exotischen Früchte zum Wucherpreis: bis zu ein Euro pro Stück wurde verlangt, für einen guten Zweck. Der Erlös des Orangenverkaufs von fast 600 Euro kommt Straßenkindern in Addis Abeba in Äthiopien zugute. „In der Hauptstadt Äthiopiens gibt es knapp 600 000 Straßenkinder“, erklärte Organisatorin Silvia Engel den Ansatz. „Sie sind auf sich allein gestellt und können jegliche Unterstützung gut gebrauchen.“

Auch beim Kuchenverkauf auf dem Stettener Weihnachtsbasar in der Gärtnerei Schupp war Dowani am Sonntag dabei. Mit Vereinsmitgliedern und Kunden tauschte sie sich aus, erzählte viel von sich und ihrer Motivation, und fand Gefallen daran, Projekte und Tätigkeiten kennenzulernen, die sie in Zukunft in ihrer Jugendarbeit in Jerusalem anwenden möchte. Auch die Mitarbeiter erfreuten sich am Austausch: „Es war wahnsinnig spannend, was Yara zu erzählen hatte“, so Hanna Weber aus Stetten.

Die junge Palästinenserin selbst sagte kurz vor ihrer Abreise am Dienstag: „Es war eine sehr interessante Erfahrung beim CVJM Stetten.“ Beeindruckt hat sie, dass so viele Kinder jede Woche zu den Gruppenstunden kommen. „Die Kinder können froh sein, eine so vielseitige Betreuung zu erfahren“, fand Dowani. „In solch einer Gemeinschaft können sie wachsen und sich positiv entwickeln.“