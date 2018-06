Brennmeister setzt auf Gläserne Produktion

Brennen ist seine große Leidenschaft. Wenn die Maische in der Brennmaschine dampft, streift Heiko Herp seine Alltagssorgen ab und entspannt sich in der eigenen Brennerei in Stetten. Das, was als Hobby begann, ist inzwischen weit mehr geworden: Heiko Herp hat vor kurzem die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Brennmeister mit Erfolg abgeschlossen – nach eigenen Angaben ist er damit der einzige dieser Art im Bodenseekreis. In ganz Deutschland gebe es nur vierzig Brennmeister mit dieser Ausbildung, so Herp.

Eine Gläserne Produktion par excellence betreibt der 39-Jährige in Stetten. „Bei mir wird alles von A bis Z selbst gemacht“, verspricht Heiko Herp und kann das auch gleich zeigen, denn nur wenige hundert Meter von der Brennerei entfernt blühen derzeit die Apfelbäume, aus denen sein Schnaps gemacht wird. Auch Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen werden selbst angebaut. „Wir können unsere Früchte heranwachsen sehen“, erläutert Herp. „Wir“, das sind neben dem frisch gebackenen Brennmeister noch seine Eltern und seine Freundin, die unter anderem bei der Ernte der Früchte tüchtig mit anpacken. Das Brennwesen wurde Heiko Herp übrigens nicht in die Wiege gelegt.

Vielmehr hatte er aufgrund seines Interesses an der Landwirtschaft und der Brennerei 1998 damit begonnen, einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb aus dem Boden zu stampfen. Hauptberuflich ist er als Umwelttechniker im Landratsamt Bodenseekreis tätig. Am Anfang war Herp ein so genannter „Stoffbesitzer“, das heißt, er brachte seine Früchte zum Destillieren in andere Brennereien. Davon gibt es in der Umgebung viele: In Meersburg sind es rund 20 Betriebe, in Hagnau sorgen sogar über 60 Brennereien für süffigen Schnaps.

Nachdem er die ersten Preise für seine Produkte einheimsen konnte, war Heiko Herp komplett mit dem „Brenn-Virus“ infiziert. „Ich beschloss, über den Tellerrand hinauszuschauen und mir Fortbildungsmöglichkeiten zu suchen“, schildert er. Zunächst absolvierte der fleißige Stettener eine Ausbildung zum Lehrberuf „Brenner“ an der Fachschule in Offenburg. Damit nicht genug: Danach folgte eine eineinhalb Jahre dauernder Vorbereitungskurs für die Meisterprüfung als Brennmeister. Dieser Kurs wird seit dem Jahr 2008 vom Regierungspräsidium Freiburg in Zusammenarbeit mit der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg angeboten. Der Kurs hat für Heiko Herp mehr gebracht als nur fundiertes Fachwissen: „Die Teilnehmer waren eine tolle Truppe, wir sind heute in Kontakt und unterstützen uns gegenseitig“, freut sich der 39-Jährige.

15 Destillate und vier Liköre bietet der Stettener an. „Exoten“, wie Kaffelikör oder Schnaps vom Weinbergpfirsich, werden die Kunden bei ihm umsonst suchen, denn Heiko Herp setzt auf regionale Früchtchen, wie die zahlreichen Apfelsorten – Golden Delicious oder Cox Orange zum Beispiel -, Mirabellen, Zwetschgen, Himbeeren, Quitten und Birnen. Da er kein Tafelobst produziert, landet 1a-Ware in seinem Maischetank. Seine Brennmaschine, die im Fachjargon einfach „Brennerei“ heißt, hat er mehrfach „aufgepimpt“, wie er erzählt, so dass die Gerätschaften auf dem neuesten Stand sind. Geheizt wird nicht mehr mit Öl, sondern mit Holz. „Ich brenne CO-2-neutral“, sagt Heiko Herp lachend. Interessierte können seine Brennmaschine vor Ort dampfen sehen, denn gerne lädt der Nebenerwerbslandwirt zum Schaubrennen ein. Auch Schnapsproben sind möglich, im Sommer zum Beispiel direkt neben den Obstbäumen mit Blick auf den Bodensee – das schmeckt der Schnaps gleich doppelt so lecker.

Durch seine fundierte Ausbildung sieht sich Heiko Herp gut gerüstet, um auch nach Ablaufen des staatlichen Brandweinmonopols im Jahr 2017 am Markt bestehen zu können. Bis dahin setzt er weiter auf Gläserne Produktion, Regionalität und Fortbildung.