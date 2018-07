30 Lifttage: Ski-Club Stetten zieht positive Bilanz

Bei der Hauptversammlung des Ski-Clubs Stetten hat der Vorsitzende Martin Löffler eine positive Bilanz gezogen. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich blickte er auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Unmittelbar nach der vergangenen Hauptversammlung wurde mit dem Bau der neuen Pistenwalzengarage begonnen, die nach vielen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen am 3. Oktober 2009 mit einem kleinen Festakt eingeweiht worden war. Der Winter durfe also kommen. Bei mehr als 30 Lifttagen arbeiteten die Mitglieder des Ski-Clubs Stetten eng miteinander. Löffler bedankte sich vor allem bei Manfred Bücheler und seinem Liftteam, dem Pistenwalzenfahrer Heiner Laubhahn und dem Geschäftsstellenleiter Hans-Peter Nolle für deren Einsatz. Aber auch allen anderen Helfern galt ein dickes Lob.

Die Skischule blickte auf die vergangenen Skikurse zurück und vermeldete zwei neue Ski-Instruktoren (Oberstufe) in ihren Reihen. Sportwart Christian Löffler berichtete von den Trainingslagern und vielen sportlichen Erfolgen. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Martin Löffler in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt und für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Ebenso wurden Schriftführerin Martina Mogg sowie die Beisitzer Daniel Sauter, Helmut Mogg, Monika Neusch und Matthias Mogg wiedergewählt. Andreas Nolle schied nach acht Jahren aus dem Vorstand aus. Für ihn rückte Karin Klass als Beisitzerin nach.

Bei der Sportlerehrung ehrte Christian Löffler die Rennläufer Julian Hamberger/Schüler 14 und Dustin Mogg /Jugend für ihren Sieg in der Bezirkscupgesamtwertung. Mannschaftsbezirksmeister wurden Lara Löffler, Anna Maria Unger und Lili Wolf in der Jugendklasse sowie Uwe Wiechert, Thomas Löffler und Martin Löffler in der Klasse Herren 51. Johannes Unger erreichte bei den Schwäbischen Meisterschaften im Slalom und Riesentorlauf jeweils den dritten Platz.