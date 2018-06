TV Meßkirch siegt in der Recurve-Klasse

In der Mindlestal-Sporthalle in Steißlingen wurde die erste Meisterschaft des neu geschaffenen Sportschützenkreises 10 Hegau Bodensee (bisher Schützenbezirk V Bodensee) ausgetragen. Durch die Neustrukturierung des Südbadischen Sportschützenverbandes werden die bisherigen „Altkreise“ Konstanz, Überlingen und Meßkirch aufgelöst. Damit entfällt eine Ebene der Meisterschaften. Für die Schützen bedeutet das in Zukunft weniger Termine. Sie absolvieren also die Vereinsmeisterschaft, dann die Kreismeisterschaft und kämpfen dort um das Limit zur Landesmeisterschaft.

Die erfolgreichsten Bogenschützen kamen vom SV Litztelstetten; sie gewannen insgesamt 21 Mal Edelmetall (Mannschaften vier Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille, Einzel sechs Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen). Es folgte der SV Weiler-Höri mit einem Gesamtergebnis von zwölf Auszeichnungen (Mannschaften drei Goldmedaillen, Einzel vier Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen).

Bei den Teilnehmern mit dem Recurvebogen konnte sich in der Schützenklasse der TV Meßkirch mit 1529:1520 knapp vor dem SV Litzelstetten platzieren; in der Einzelwertung siegte wie erwartet Christian Wild (SV Litzelstetten) mit 542 Treffern. In der Damenklasse setzten sich die Schützinnen des SV Litzelstetten souverän mit 1448:891 gegen die Damen des BSC Konstanz durch; Gold in der Einzelwertung ging an Bernhardine Kraus (TV Meßkirch) mit 515 Ringen. Einen weiteren Kreismeister stellte der SV Litzelstetten in der Schülerklasse A m mit 1333 Zählern; das höchste Resultat in der Einzelwertung erreichte Nico Schiffhauer (SV Weiler-Höri) mit 538 Ringen, bei den gleichaltrigen Mädchen zeigte sich Anna-Maria Kosnetzow (SG Singen 04) mit 508 Zählern in guter Frühform. Die Starter des SV Weiler-Höri erkämpften in der Klasse Schüler B m Mannschaftsgold mit 1432 Ringen; Finn Zimmermann (SV Weiler-Höri) setzte sich mit 539 Treffern gegen seine Konkurrenten erfolgreich durch.

Auch die jüngsten Bogensportler konnten mit ausgezeichneten Resultaten aufwarten; Kreismeister Schüler C m wurde der SV Weiler-Höri mit 1458 Ringen, das Einzel entschied Sven Schiffhauer (SV Weiler-Höri) mit sehr guten 571 Zählern für sich. Bei den Schülerinnen C sicherte sich Annika Pohle (SV Litzelstetten, 453 Ringe) die Goldmedaille. Mit 15 Startern war die Jugendklasse stark besetzt; den ersten Platz erkämpfte der SV Weiler-Höri mit 1469 Treffern. Bester der 15 Kontrahenten wurde Philipp Sturm (SV Litzelstetten) mit 527 Ringen. Seine Vereinskameradin Miriam Aydt gewann in der Jugend w mit 411 Zählern. Der neue Kreismeister in der Juniorenklasse heißt Rolf Walter (BSC Konstanz) mit 528 Ringen. Nicht nur die Schützenjugend, auch die Altersklasse schoss in Topform. Der SV Litelstetten siegte überlegen mit 1575 Treffer in der Mannschaftswertung; auch der Sieger in der Einzelwertung kommt aus Litzelstetten. Bei Ringgleichheit von 532 Zählern setzte sich Josef Straub gegen Horst Brucker (TV Meßirch) anhand der geschossenen Zehner mit 18:15 durch. Christine Straub erkämpfte in der Damen-Altersklasse mit 514 Ringen eine weitere Goldmedaille für die Straub-Familie. In der Seniorenklasse A belegte Eberhard Mühlfrieden (SV Litzelstetten) mit 528 Treffern den ersten Rang.

In der Disziplin Bogen FITA Halle Compound Schützenklasse siegte Volker Widenhorn mit 546 Ringen, in der Schülerklasse B m ging die Goldmedaille an Nico Widenhorn mit 519 Treffern (beide TV Meßkirch). Thomas Maier (SSV Widerhold Singen, Altersklasse) verteidigte seinen Titel mit 558 Zählern; Josef Locher (SSV Glashütte) wurde Kreismeister in der Seniorenklasse A mit 540 Ringen.

Die beiden ersten Plätze im Wettbewerb Langbogen gingen an den BS Bodensee; den ersten Platz belegte Volkmar Löhken mit 485:469 vor Christian Schmidt; in der Damenklasse wurde Katalin Maurer (BS Bodensee) Kreismeisterin mit 246 Ringen. (bsp)