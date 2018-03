Mit 23 Startern ist die Rennmannschaft des Ski-Club Schnetzenhausen in Riefensberg/Bregenzerwald bei den letzten beiden Rennen des Lindauer-Fruchtsaft-Cups in Riefensberg an den Start gegangen. Das Team erreichte Platz drei.

Große Torabstände mit kniffligen Übergängen auf einer kupierten Strecke – eine Herausforderung für die Jüngsten (sieben Jahre) und die älteren und erfahreneren Rennläufer des SC Schnetzenhausen (bis 19 Jahre). Der SV Falken Wangen hatte zum Saisonabschluss zwei faire Läufe ausgesteckt, die hohes Tempo zuließen. Dies führte an den Übergängen zu einigen spektakulären – allerdings verletzungsfreien - Abflügen. Die SCS-Mannschaft musste insgesamt nur einen Ausfall hinnehmen und erreichte laut Vereinsbericht Platz drei in der Vereinswertung hinter dem DAV Überlingen und dem WSV Isny.

In der Gesamtwertung der Rennserie siegten Alisa Kopp (U16 Mädchen) und ihr Bruder Jonas (U10 Jungen) in ihren Altersklassen. Zweite Plätze belegten Levin Muro (U 10) und seine Schwester Johanna (U 21), dritte Ränge erreichten Emily Casini (U 8) und Carina Löffler (U 16). Tagessiege erzielten Jonas Kopp (zweimal) und Alisa Kopp. Zweimal den zweiten Rang erreichten Johanna Muro und Martin Peschel (U21), einmal Alisa Kopp. Auf den dritten Platz kamen je einmal Carina Löffler und Emily Casini.

Für Lina Draenert, Anna Engelbart, Alisa Kopp, Carina Löffler und Laura Muro ist die Saison noch nicht beendet. Sie starten in Hopfgarten/Tirol bei den Schülerabschlussrennen des Schwäbischen Skiverbands.