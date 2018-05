Schnetzenhausen soll keine Umfahrung bekommen – weil es keinen Bedarf dafür gibt. Zumindest keinen, der als rechtliche Grundlage für den Bau einer neuen Straße ausreichen würde. Zu diesem Ergebnis sind die Untersuchungen im Zuge des Runden Tischs gekommen, die Vertreter des Landratsamtes und der Gutachter am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen vorgestellt haben.

Dass die Verkehrsbelastung auf den Durchfahrtsstraßen von Schnetzenhausen durchaus beträchtlich ist, belegen die Verkehrszählungen aus dem Jahr 2016, wonach auf der Unteren Mühlbachstraße bis zu 14 900 Fahrzeuge unterwegs sind. Auf der Oberen Mühlbachstraße sind es 9900, auf der Raderacher Straße 11 100 und auf der Manzeller Straße 11 000. In ihrer Verkehrsuntersuchung hat die Modus Consult Ulm GmbH auf Grundlage dieser Zahlen verschiedene Prognosen für das Jahr 2030 erstellt.

Bei unverändertem Straßennetz würde die Verkehrsbelastung auf den genannten Straßen um 900 bis 1300 Fahrzeuge steigen. Da bis 2030 aber die B 31-neu und wohl auch die Südumfahrung Markdorf fertig sein werden, haben die Gutachter die Wirkung dieser beiden Straßen in eine weitere Prognose einberechnet – mit dem Ergebnis, dass die Manzeller Straße um 100, die Untere Mühlbachstraße um 2800 und die Obere Mühstraße um 7300 Fahrzeuge pro Tag entlastet wird. Auf der Raderacher Straße hingegen ist mit einer Zunahme um 1400 Fahrzeuge zu rechnen. Diese Zahlen bildeten die Grundlage für Berechnungen zu Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie für die Beurteilung der Trennwirkung der Straßen. Unterm Strich lagen diese Belastungen und Wirkungen dann in allen Bereichen deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten. Weshalb Tobias Gähr, Leiter des Straßenbauamts des Bodenseekreises, in einem Pressegespräch feststellte, dass es keine rechtliche Grundlage für den Bau einer Umfahrung gebe. „In einem Planfeststellungsverfahren würden wir damit scheitern“, so Gähr.

Laut der Untersuchungen würde eine Ortsumfahrung Schnetzenhausen selbst zwar nochmal deutlich weiter entlasten, den Anschluss an die B 31-neu aber attraktiver machen und deshalb mehr Verkehr in die benachbarten Häfler Teilorte ziehen. Die würden dadurch in gleichem Maße mehr belastet.

Landrat zeigt sich überrascht

Überrascht vom Ergebnis des Runden Tischs zeigte sich Landrat Lothar Wölfle. „Dass Fachleute sagen, dass sie keine Begründung für eine Straße finden, ist in meiner Amtszeit ein Novum.“ Dass das Ziel, die Schnetzenhausener zu entlasten, nicht erreicht werden könne beziehungsweise nur zu Lasten anderer, sei bedauerlich. Erreichbar sei aber zumindest, dass die Belastung nicht weiter steige. Dafür sorgen sollen analog zum Ergebnis des Mediationsverfahrens in Kluftern auch Verbesserungen auf der Bodenseegürtelbahn und im Busverkehr, geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen in den Ortsdurchfahrten und die konsequente Umsetzung der Radverkehrskonzeptionen. Diese Maßnahmen würden laut Berechnungen der Experten auch auf der Raderacher Straße entlastend wirken.

Ein Dankeschön richtete der Landrat an alle, die sich am Runden Tisch beteiligt hatten. Seit März 2016 hatten sie sich mit den Grundlagen für die Planung einer Umgehungsstraße auseinandergesetzt. Wie breit gefächert die Interessen seien, zeige allein die Liste der verschiedenen Gruppierungen, die am Verfahren beteiligt waren. Die aus dem Ergebnis der Untersuchung resultierende Empfehlung an den Kreistag des Bodenseekreises und den Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen, auf den Bau einer Umfahrung zu verzichten, teilen letztendlich aber nicht alle. So schreibt die Initiative Verkehrsberuhigung Schnetzenhausen in einer Stellungnahme, dass die Gesamtbelastung für die Anwohner der Raderacher, Manzeller und Unteren Mühlstraße auf Dauer nicht zumutbar sei. Als Begründung führt die Initiative vor allem das Thema Sicherheit an. Für die Untere Mühlbachstraße und besonders für die Manzeller Straße gebe es nur eine zukunftsorientierte Lösung: die Südumfahrung mit Anschluss an den Fallenbrunnen.