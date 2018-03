Musiker blicken auf viele Höhepunkte zurück

Durchweg Positives haben die Mitglieder der Musikkapelle Schnetzenhausen bei ihrer Versammlung gehört. Auf der Tagesordnung standen die Berichte der Vorsitzenden, des Schriftführers, der Kassiererin, der Dirigentin und der Jugendleiterin sowie Neuwahlen.

Die Berichte über das vergangene Jahr fielen allesamt sehr gut aus, heißt es im Bericht der Musikkapelle Schnetzenhausen. Demnach waren das Frühlingsfest an Christi Himmelfahrt, das Herbstkonzert, der Auftritte in der Hirschbrauerei in Wurmlingen sowie das jährliche Spielen am Seehasenfest die Höhepunkte im Vereinsjahr.

Im Ausblick auf das Jahr 2018 wurden die Termine des Jahres, wie beispielsweise der Blasmusikabend am 7. April, das Frühlingsfest vom 10.bis 13. Mai oder die Auftritte beim Pfingstmusikfest in Riedheim, beim Dorffest in Oberuhldingen, beim Herbstzauber in Kluftern und während des Seehasenfests, angesprochen.

Sehr zufrieden zeigte sich der Vorstand über den gelungenen Verlauf des Frühlingsfestes. Der Vorsitzende Jochen Vöhringer lobte die sehr gute Zusammenarbeit beim Auf- und Abbau sowie während des gesamten Frühlingsfestes. Auch sprach der Vorsitzende dem gesamten Vorstands- und Ausschussteam seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Der Bericht der neuen Dirigentin Margarethe Saltik klang ebenfalls vielversprechend. Sie bedankte sich für die Zusammenarbeit und für das schöne und erfolgreiche Herbstkonzert mit der Musikkapelle.

Die Jugendleiterin Anna-Lisa Schönegg berichtete ebenfalls über das vergangene Jahr. Momentan sind 32 Jugendliche in der Ausbildung bei der Musikkapelle.

Großer Dank an Mitglieder

Dieses Jahr standen turnusgemäß Neuwahlen an. Jochen Vöhringer wird in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Sein bisheriger Stellvertreter Daniel Gelder stand in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger wurde Johannes Haug gewählt. Die Kassiererin Heike Wielath hat nach sechs Jahren hervorragender Arbeit ihr Amt niedergelegt. Die Nachfolge übernimmt Matthias Sträßle. Die Schriftführerin Annika Sebastian und die Jugendleiterin Anna-Lisa Schönegg wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt.

Die vier Ausschussmitglieder Daniel Angele, Klaus Beck, Marc Conrad und Walter Loichinger wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Ausschuss wurden Tatjana Brodde und Pascal Müller gewählt.

Als Dank für die vierjährige Vorstandsarbeit bedankten sich die neuen Vorsitzenden bei Daniel Gelder mit einem Präsent. Auch Heike Wielath wird ein großes Dankeschön ausgesprochen für ihre Arbeit.