Einen weiten Weg zum Saisonabschluss-rennen hat der gesamte Tross des Schwäbischen Skiverbandes zurückgelegt. In Hopfgarten im Brixental wurden die letzten Rennen der Saison ausgetragen. Der Skibezirk Nord richtete laut Vereinsbericht ein faires und gut organisiertes Rennwochenende aus. Vom SC Schnetzenhausen gingen Anna Engelbart, Lina Draenert und Laura Muro in der Klasse U14 an den Start, Carina Löffler und Alisa Kopp in der Klasse U16.

Mit guten Platzierungen zum Saisonabschluss wurden sie belohnt. Beim Riesenslalom waren 85 Läufer des Schwäbischen Skiverbandes gemeldet. Auf eisiger Piste wurde mit 30 Toren vom SSV-Trainer ein selektiver Lauf gesteckt, der den Läufern Mut und eine gute Technik abverlangte. Vor allem der steile Zielhang forderte das Können der Rennläufer.

Laura Muro zeigte eine konstant gute Leistung und war mit insgesamt 0,5 Sekunden Rückstand als Fahrerin der jüngeren Klasse zweitbeste Läuferin in der Gesamtwertung des Schwäbischen Skiverbandes. Anna Engelbart fuhr in der Klasse U14 auf Rang zwölf, Lina Draenert auf Rang 16. Alisa Kopp fuhr in der Klasse U16 auf Rang sechs, Carina Löffler auf Platz acht.

Beim Slalom glich die Piste in den frühen Vormittagsstunden einer Eislauffläche und verlangte den Läufern alles ab. Hier war die Ausfallquote sehr hoch, von 88 gemeldeten Läufern kamen nur 52 in die Wertung. Die SCS-Läuferinnen stießen hier an ihre Grenzen.

Carina Löffler fuhr in U16 dennoch auf den guten vierten Platz, Laura Muro kam bedingt durch einen Fahrfehler auf Rang sieben, Lina Draenert wurde 15. Anna Engelbart und Alisa Kopp schieden aus.