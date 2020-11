Zwischen Wohnmobil und Wand eingeklemmt: 71-Jährige stirbt an Verletzungen

Bei einem tragischen Unfall ist am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine 71-jährige Frau in Frickingen im Bodenseekreis so schwer verletzt worden, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb.

Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge wollte der 68-jährige Besitzer eines Wohnmobils sein Fahrzeug rückwärts auf zwei in seiner Garage montierte Holzrampen fahren. Dazu stand die 71-jährige Familienangehörige im hinteren Bereich der Garage und wies den 68-Jährigen ein. Beim Auffahren auf die Rampen machte das Wohnmobil einen unvorhergesehenen Satz nach hinten.

Nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht

Dadurch wurde die 71-Jährige zwischen dem Fahrzeug und der Garagenwand eingeklemmt und zog sich dadurch schwerste Kopfverletzungen zu.

Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung noch in ein Krankenhaus eingeliefert, erlag dort am Abend jedoch ihren schweren Verletzungen.

Mehr entdecken: Warum wir über schwere Unfälle berichten