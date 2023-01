Zwei Autos stoßen in Salem zusammen, niemand verletzt sich

Beim unachtsamen Abbiegen hat eine 22-jährige Frau am Montagmorgen in der Heiligenberger Straße in Salem einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war die junge Frau mit ihrem VW Polo in auswärtiger Richtung unterwegs und wollte nach links in einen Hof einfahren. Dabei übersah sie den Citroen einer entgegenkommenden 21-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben bei der folgenden Kollision unverletzt. Den gesamten Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro.