Zu viele einfache Fehler des Zweitligisten

Ein Sieg, und eine Niederlage: Das ist die Bilanz des TSV Mimmenhausen in der 2. Volleyball-Nundesliga. Nach dem Pflichtsieg gegen die Youngstars folgte gegen FT Freiburg eine 1:3-Niederlage (18:25, 25:21, 23:25, 21:25).

Waren es noch effektive Aufschläge und eine ab dem zweiten Durchgang stabile Annahme im Spiel gegen die Youngstars, die zum letztlich souveränen Erfolg führten, bereiteten TSV-Spielertrainer Christian Pampel vor allem die vermeidbaren einfachen Fehler im Spiel gegen den südbadischen Kontrahenten aus Freiburg nach der Partie Sorgen. „Fast immer, wenn wir ein Break geschafft haben, haben wir den nächsten Punkt regelmäßig mit einem viel zu einfachen Fehler hergeschenkt“, ärgerte er sich.

Eines muss man dem Team aus Mimmenhausen jedoch zugutehalten: Aufgegeben haben sie sich trotz der immer wieder demoralisierenden, einfachen Fehlern nie. So kämpfte sich der TSV Mimmenhausen nach verkorksten erstem Durchgang ab dem zweiten Durchgang in die Partie und glich zunächst zum 1:1 aus. Auch in der Folge hielt der TSV Mimmenhausen gut gegen hochmotiviert und taktisch gut eingestellte Team aus Freiburg mit. Mehr aber eben aufgrund der immer wieder eingestreuten Fehler auch nicht. So kam es nach knapp zwei Stunden Spielzeit wie es kommen musste: Die Gastgeber mussten ernüchtert zuschauen, wie sich der FT Freiburg über die geglückte Revanche für das Pokalaus zu Beginn der Saison freute. Doch es war nicht alles Schatten an diesem Samstagabend auf Seiten der Blau-Gelben. TSV-Rückkehrer Thomas Wolters konnte sich nach der Partie mit seiner Leistung in seinem Heimspielcomeback zufrieden zeigen.