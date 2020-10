Zu verhalten im Lokalderby: Volley Youngstars verlieren mit 1:3 beim Tabellenführer TSV Mimmenhausen

Die Volley Youngstars Friedrichshafen haben auch ihr drittes Spiel in der zweiten Volleyball-Bundesliga verloren. Im Lokalderby beim Tabellenführer TSV Mimmenhausen unterlagen die Häfler mit 1:3 (17:25, 19:25, 25:22, 20:25). Nichtsdestotrotz fuhren sie erhobenen Hauptes zurück nach Friedrichshafen. In Salem zeigte das Schlusslicht der zweiten Bundesliga gute Leistungen.

Mehr als ein Satzgewinn war gegen den Spitzenreiter aber nicht drin. Das lag unter anderem an Christian Pampel. Der Spielertrainer des TSV bewies sehr zum Leidwesen der jungen Häfler, dass er auch mit 41 Jahren immer noch ein wichtiger Punktegarant ist: Gegen den routinierten Spielertrainer hatte der VfB des Öfteren das Nachsehen.

In den ersten beiden Sätzen zeigten die Youngstars dennoch mit guten Schnellangriffen, was sie seit August am Bundesstützpunkt Friedrichshafen gelernt haben. Alles in allem agierten Milan Kvrzic, Fabian Hosch, Lovis Homberger, Silvio Hellrigl, Philipp Herrmann, Pascal Zippel, Tom Fust, Linus Engelmann, Anton Jung und Libero Simon Kohn jedoch zu verhalten, um gegen die Hausherren im Salemer Bildungszentrum bestehen zu können.

Mit mutigenund erfolgreichen Aufschlägen gewannen die Volley Youngstars den dritten Satz. Sehenswert waren auch die Blockaktionen. Nach der Führung im vierten Durchgang keimte gar die Hoffnung auf einen weiteren Satz- und somit Punktgewinn auf. Zu viele individuelle Fehler machten dieses Vorhaben aber zunichte. Zu den wertvollsten Spielern (MVP) wurden Angreifer Linus Engelmann und Ex-Youngstar Benedikt Waldinger die ausgezeichnet.